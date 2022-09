Xiaomi POCO F4 GT al minimo storico su Amazon

Xiaomi POCO F4 GT è uno smartphone Android che offre ottime prestazioni. Il suo design è elegante e raffinato, ma tra le linee minimal si nasconde un carattere forte e prestante. Oggi lo trovi al suo minimo storico su Amazon.

Acquistalo subito a soli 570,06 euro, invece di 699,90 euro. Stiamo parlando del modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Insomma, un vero e proprio top di gamma a un prezzo decisamente d’affare.

Il display da 120Hz è un vero e proprio asso nella manica. Tutto sarà ottimamente fluido. Scorri le pagine senza intoppi, gioca ai tuoi videogame preferiti senza bug e goditi i migliori contenuti in streaming con la massima qualità possibile.

Xiaomi POCO F4 GT è un vero e proprio bolide che, grazie ad Amazon, puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero direttamente al check out. Davvero niente male per questa promozione molto interessante e conveniente.

Xiaomi POCO F4 GT è solo potenza e velocità

Sprigiona tutta la potenza di Xiaomi POCO F4 GT. Acquistalo a soli 570,06 euro, invece di 699,90 euro. Si tratta di un’offerta davvero esclusiva che ti fa risparmiare 130 euro. Cosa stai aspettando? Afferrala al volo e ottieni il massimo.

Con questo smartphone Android hai prestazioni elevate e stabili. Il suo processore Flagship Snapdragon 8 Gen 1 non ha limiti e, grazie a un consumo energetico ridotto, ti regala un’esperienza più duratura e fluida per giochi e uso quotidiano.

Non lasciarti scappare questa speciale opportunità. Metti subito nel carrello l’ottimo Xiaomi POCO F4 GT a soli 570,06 euro, invece di 699,90 euro. Puoi anche pagarlo a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.