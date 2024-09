Xiaomi POCO F6: potente e stabile a soli 317€ con il coupon eBay

Grazie alla nuova offerta di eBay oggi puoi aggiudicarti uno smartphone di tutto rispetto, potente e stabile, a un prezzo da sogno. Acquista lo Xiaomi POCO F6 5G a soli 317€, invece di 499,90€. Un prezzo da scaffale per questo telefono che offre ben 12GB di RAM e 512GB di ROM.

Ottieni questo sconto inserendo il Coupon PITPERTE2024.

Questo telefono è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate, ma a un prezzo decisamente competitivo e conveniente. Con 12GB di RAM hai tutta la fluidità necessaria per gestire app e giochi anche contemporaneamente in multitasking, senza alcuna interruzione.

Grazie ai suoi 512GB di ROM hai uno spazio di archiviazione generoso dove installare app e giochi oltre che archiviare i tuoi contenuti multimediali come foto, video, musica e tanto altro ancora. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie a eBay.

Xiaomi POCO F6 5G: lo smartphone creato per essere veloce

Lo Xiaomi POCO F6 5G è lo smartphone pensato e realizzato per la velocità. Una volta provato non te ne pentirai di averlo acquistato, soprattutto pensando a quanto poco lo hai pagato. Sfrutta l’offerta di eBay per averlo a soli 3127€! Devi semplicemente inserire il Coupon PITPERTE2024.

Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, con eBay hai la possibilità di scegliere se pagarlo in un’unica soluzione oppure in 3 comode rate a tasso zero. Con l’opzione “Paga in 3 Rate” di PayPal hai un mini finanziamento in pochissimi click con prima rata subito e poi nei mesi successivi.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 hai tutta la potenza che ti serve per un’esperienza davvero fulminea e super immersiva. Le prestazioni di questo smartphone raggiungono livelli eccellenti.

Il display AMOLED Flow CrystalRes offre immagini dai colori brillanti e dai contrasti accesi. Inoltre, la luminosità offre una visione dettagliata anche sotto la luce del sole. Acquista subito il tuo Xiaomi POCO F6 a soli 317€ con il Coupon PITPERTE2024.