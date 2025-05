Xiaomi POCO F6 Pro: un top di gamma a prezzo entry level

Lo Xiaomi POCO F6 Pro è sempre stato uno smartphone furbo, perfetto per chi cerca un top di gamma a prezzo entry level. Oggi il suo prezzo è ancora più conveniente grazie a eBay e al suo Coupon in grado di regalarti un extra sconto del 15% prima del check out. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 296 euro, invece di 629,90 euro!

Si tratta di un prezzo di favore che ottieni inserendo il Voucher BRANDM25. Trovi la casella per attivare questo super extra sconto alla pagina dei metodi di pagamento. Ovviamente ti consigliamo di fare tutto il più velocemente possibile perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e questo comporterebbe un sold out.

Inoltre, oggi puoi approfittare anche dell’ottima opportunità di acquistare questo gioiellino sfruttando il tasso zero messo a disposizione da PayPal e Klarna. Selezionando uno di questi due metodi di pagamento puoi decidere se pagare in 3 rate senza interessi.

Xiaomi POCO F6 Pro: potenza e versatilità a prezzo bassissimo

Grazie allo Xiaomi POCO F6 Pro ti assicuri uno smartphone potente e versatile a un prezzo bassissimo. Dotato di 12GB di RAM, questo telefono è in grado di assicurare prestazioni e fluidità da top di gamma. Con 512GB di ROM hai tantissimo spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali. Acquistalo a prezzo da scaffale a soli 296 euro con BRANDM25.

Uno dei suoi punti di forza è il processore. Nonostante il suo prezzo economico, monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che fornisce una potenza eccellente. Inoltre, grazie alla HyperCharge a 120W in un attimo la batteria passa da 0 a 100. La tripla fotocamera da 50 MP con OIS scatta foto eccellenti.

Guarda il mondo che ami da un display AMOLED Flow WQHD+ da 120Hz, per colori brillanti, dettagli speciali e tanta fluidità. Ordina ora il tuo POCO F6 Pro a soli 296 euro, invece di 629,90 euro!