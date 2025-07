Xiaomi POCO F7: una potenza con 12GB a soli 339€ su eBay

Su eBay una delle migliori offerte è al momento disponibile con quantità limitata. Stiamo parlando dello Xiaomi POCO F7 5G che offre ben 12GB di RAM e 256GB di ROM. Potenza, versatilità e longevità per questo smartphone che è molto vicino ai classici top di gamma, ma costa quando un entry level. Acquistalo ora a soli 339,15 euro, invece di 449,90 euro.

Per ottenere questo risparmio devi inserire il Coupon BRANDJ25 nella sezione Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Lì puoi anche optare per un pagamento in 3 rate a tasso zero semplicemente selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Conferma subito questo ordine, sono rimasti gli ultimi pezzi.

Xiaomi POCO F7 5G: una vera bomba per display e prestazioni

Dal design futuristico e accattivante, o Xiaomi POCO F7 5G si distingue per essere un ottimo smartphone a un prezzo decisamente conveniente. Acquistalo immediatamente a soli 339,51 euro su eBay. Sfruttando il Coupon BRANDJ25 ottieni questo prezzo che ha dell’incredibile visto tutto quello che questo telefono ha da offrire anche agli utenti più esigenti.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 hai tutte le prestazioni che cerchi in un dispositivo che usi tutti i giorni per produttività e intrattenimento. L’ottimo display AMOLED da 6,83 pollici 1.5K a 120Hz regala colori brillanti, contrasti intensi, dettagli spettacolari e tanta fluidità. Insomma, un gioiellino imperdibile a questo prezzo e con queste caratteristiche.

Ottima anche la fotocamera Sony da 50MP con OIS. Resistente a polvere e schizzi, viene venduto con certificazione IP68. Il vetro posteriore e telaio in metallo lo rende estremamente resistente. Anche la batteria è pazzesca, per un’autonomia lunga tutto il giorno e oltre. Ordinalo adesso a soli 339,15 euro, invece di 449,90 euro. Lo trovi solo su eBay.