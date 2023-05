Xiaomi POCO M5s: MINIMO STORICO da urlo su Amazon

Cerchi uno smartphone prestante, ma che costi relativamente poco? Approfitta di questo minimo storico su Amazon per acquistare lo Xiaomi POCO M5s a soli 138,53 euro, invece di 209,90 euro. Oltre a un ottimo risparmio hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out se sei cliente Prime. Non perderti una simile opportunità.

La sua dotazione di tutto rispetto lo rende un telefono eccezionale a un prezzo da entry level. Goditi ogni singola immagine piena di dettagli e dai colori vivi grazie al DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che non si risparmia nemmeno sotto la luce diretta del sole. Scatta foto speciali grazie alla Quad Camera da 64MP con AI per scatti sempre perfetti da fare invidia a chiunque.

Xiaomi POCO M5s: tanto per tecnologia e design

Xiaomi POCO M5s a soli 138,53 euro è un vero affare. Tanta tecnologia nascosta in un design moderno dalle linee piacevoli e allo stesso tempo comode per l’utilizzo. Il processore MediaTek Helio G95 assicura prestazioni alte e performanti grazie alla tecnologia Octa-core. Anche il suono non scherza grazie al doppio speaker potente e profondo. Dotato di batteria da 5000 mAh offre una durata pazzesca e una ricarica veloce a 33W.

Mettilo in carrello a soli 138,53 euro, invece di 209,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

