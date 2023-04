Xiaomi POCO Watch a METÀ PREZZO su Amazon

Un’occasione d’oro ti sta aspettando su Amazon. Acquista ora lo Xiaomi POCO Watch a soli 49 euro, invece di 99,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 50%. Metà prezzo quindi per questo smartwatch efficiente e molto competitivo. Dotato di speciali sensori ottici, avrai una misurazione attenta dell’ossigenazione del sangue. Inoltre, potrai anche tenere monitorato il battito cardiaco.

Con un ampio display AMOLED ad alta risoluzione da 1,6 pollici con vetro curvo 2.5D, hai uno schermo speciale per vedere tutte le informazioni che vuoi. Le cornici sottilissime forniscono un rapporto schermo-corpo incredibile. Inoltre, la cassa è così leggera da dimenticarti di averlo al polso. Perciò cosa aspetti? La consegna gratuita con spedizione veloce ti sta aspettando.

Xiaomi POCO Watch: su Amazon è quasi in regalo

Quasi in regalo, oggi acquisti lo Xiaomi POCO Watch su Amazon a soli 49 euro. Completamente impermeabile all’acqua, lo porti sempre con te anche sotto la doccia, in piscina e addirittura al mare. Resiste fino a 5 ATM, quindi puoi tranquillamente indossarlo per andare a nuotare. Inoltre, imparerai a conoscere anche la qualità del tuo sonno per un riposo migliore e una giornata no stress.

Aggiungilo al carrello con soli 49 euro, anziché 99,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

