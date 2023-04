Xiaomi POCO X5: il LUSSO a prezzo LOW COST

Grazie ad Amazon oggi acquisti lo Xiaomi POCO X5 a soli 249 euro, invece di 299 euro. Il lusso oggi lo ottieni a un prezzo low cost. La disponibilità è immediata, ma devi sbrigarti perché a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba. Stiamo parlando del suo minimo storico. Perché questo smartphone Android è completo e così appetibile per chi cerca prestazioni e risparmio?

Primo, hai un dispositivo dotato di schermo da 6,67 pollici con tecnologia DotDisplay AMOLED. Secondo, hai massima fluidità nella fruizione dei contenuti grazie al refresh rate da 120Hz. Terzo, il processore Qualcomm Snapdragon 695 è ultra potente e ti restituisce prestazioni ad altissimi livelli. Quarto, la ricarica veloce da 33W riduce i tempi di caricamento. Quinto, utilizzalo tutto il giorno grazie alla batteria da 5000mAh.

Xiaomi POCO X5: fai l’affare subito con questo bolide

Assicurati uno Xiaomi POCO X5 a soli 249 euro. Questo prezzo di favore lo trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Come sempre, la disponibilità è immediata e per tutti i clienti Prime c’è la consegna gratuita. Dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna lo utilizzi per tutto senza problemi. E con la tecnologia 5G navighi velocissimo.

Acquistalo subito a soli 249 euro, invece di 299 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.