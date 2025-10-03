 Xiaomi POCO X7 Pro: 12GB + 512GB a soli 314€ su eBay
Lo Xiaomi POCO X7 Pro è un vero e proprio top di gamma a prezzo entry level grazie all'offerta di eBay: con 12GB e 512GB è tuo a soli 314€.
Lo Xiaomi POCO X7 Pro è un vero e proprio top di gamma a prezzo entry level grazie all'offerta di eBay: con 12GB e 512GB è tuo a soli 314€.

Uno degli smartphone più furbi in assoluto è lo Xiaomi POCO X7 Pro. Con caratteristiche da top di gamma, oggi su eBay è in offerta speciale a un prezzo da entry level. Cosa stai aspettando? Adesso è il momento giusto per approfittarne. Ordinalo subito a soli 314 euro, invece di 429,90 euro. Un risparmio unico e irripetibile.

Non perdere altro tempo! Sta andando a ruba. Con 12GB di RAM e 512GB di ROM è una vera bomba di tecnologia e prestazioni. Sempre fluido e potente, offre il massimo in multitasking e con app processocentriche. Gioca con i tuoi videogiochi senza limiti, anche quando richiedono più energia e offrono una grafica pazzesca.

Per ottenerlo a soli 314 euro devi inserire il codice PIT10PERTE25 nella casella Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. In questo modo ottieni il 10% di extra sconto sul prezzo già in promozione che abbassa così tanto il prezzo rispetto al listino ufficiale. Insomma, un affare del giorno incredibile.

Xiaomi POCO X7 Pro: caratteristiche da vero pro, prezzo da entry level

Lo Xiaomi POCO X7 Pro ha caratteristiche da vero pro a un prezzo da entry level. Ecco perché è così amato. Molto più ora che è in offerta speciale su eBay. Lo confermi a soli 314 euro inserendo il Codice PIT10PERTE25. Un’occasione unica per questo gioiellino dalla potenza eccezionale.

Hai anche inclusi 2 anni di garanzia. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna puoi decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero. La consegna gratuita è un altro vantaggio offerto da eBay in questo momento. Cosa stai aspettando? Il tuo nuovo smartphone premium ti sta aspettando a un prezzo da scaffale.

Il mega display CrystalRes da 120Hz con tecnologia AMOLED è extra fluido e super colorato. Inoltre, con la camera principale da 50MP con OIS scatti foto pazzesche con ogni luce. Resistente a immersione e polvere, lo porti ovunque senza timori. Acquista lo Xiaomi POCO X7 Pro a soli 314 euro con PIT10PERTE25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

