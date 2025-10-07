 Xiaomi POCO X7 Pro con 12GB di RAM a soli 285€ alla Festa delle Offerte Prime
Xiaomi POCO X7 Pro nella sua versione massima da 12GB di RAM e 512GB di ROM è in promo a soli 285€ con la Festa delle Offerte Prime su Amazon.
Xiaomi POCO X7 Pro nella sua versione massima da 12GB di RAM e 512GB di ROM è in promo a soli 285€ con la Festa delle Offerte Prime su Amazon.

Sei alla disperata ricerca di uno smartphone che costi poco, ma che offra prestazioni di tutto rispetto? Qui abbiamo molto di più che supera le tue aspettative. Acquista lo Xiaomi POCO X7 Pro a soli 285€, invece di 429,90 euro. La versione a questo prezzaccio è quella da 12GB di RAM, per una fluidità e un multitasking pazzeschi, e 512GB di ROM, per uno spazio inesauribile.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon questa volta si è davvero superata. Risparmi e super qualità con questo telefono premium. Dotato di un processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra assicura prestazioni elevate anche per il gaming. Inoltre, il display CrystalRes 1,5K a 120Hz con tecnologia AMOLED regala colori pazzeschi e tanta fluidità senza scatti, anche quando è richiesto di più.

Xiaomi POCO X7 Pro: fotocamera folle e batteria infinita

Lo Xiaomi POCO X7 Pro monta una fotocamera principale folle da 50MP con OIS che garantisce foto sempre perfette e video spaziali. La batteria infinita ha una capacità di 6000 mAh che assicura tanta autonomia. Tutto questo in un design moderno, con protezioni top di gamma, resistente all’immersione in acqua e alla polvere con certificazione IP68. Sceglilo adesso a soli 285 euro!

Il sistema avanzato di raffreddamento garantisce prestazioni sempre potenti, anche quando si usano app e giochi energivori. Non perdere altro tempo.

Questo è il momento per acquistare il POCO X7 Pro! Scegli Amazon e la Festa delle Offerte Prime. Ora è tuo a soli 285 euro, invece di 429,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
7 ott 2025
