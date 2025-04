Xiaomi Poco X7 Pro fa fare scena muta agli altri mid-range: in promo è TOP

La ricerca per lo smartphone perfetto può terminare qui. Quando hai davanti a te un prodotto come Xiaomi POCO X7 Pro è impossibile non rimanere sbalordito non solo dal suo prezzo ma anche dalle sue prestazioni. Questo modello è perfetto se stai cercando un dispositivo dal prezzo contenuto che però abbia dalla sua parte una batteria interminabile e anche un comparto fotografico che ti permetta di immortalare ricordi come un vero professionista. Lo acquisti con appena 319,90€ su Amazon grazie allo sconto del 14% ora in corso. Non perdere un secondo e aggiungilo subito al tuo carrello.

Xiaomi POCO X7 Pro, tutte le caratteristiche di questo medio gamma

Prezzo speciale e prestazioni più che ottime con Xiaomi POCO X7 Pro nelle tue mani. Sicuramente ti colpisce dal punto di vista estetico con questa scocca bicolore e dall’indistinguibile giallo che caratterizza il brand. Design moderno e lineare per garantirti anche una presa ottimale tra le mani.

Il suo vero punto forte, però, è la sua qualità e ti accorgi di questo dettaglio già da quando lo osservi la prima volta poiché monta un display CrystalRes AMOLED con qualità 1.5K e refresh rate a 120Hz. Ciò significa che non solo le applicazioni sono scorrevoli e fantastiche, ma anche streaming e gaming mobile diventano all’ordine del giorno. Dopo tutto hai un processore flagship che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per poter esplorare i limiti della sua potenza.

Con funzioni di intelligenza artificiale legate agli scatti fotografici alla registrazione di video in 4K a 60 FPS, una batteria da 6000 mAh con ricarica HyperCharge da 90W e resistenza con provata sia ad acqua che polvere, questo smartphone è quello che fa al caso tuo.

Collegati su Amazon in questo momento per poter acquistare il magnifico Xiaomi POCO X7 Pro a soli 319,90€ sfruttando lo sconto del 14% offerto in questo momento. Se vuoi puoi pagare anche in 5 rate senza interessi.