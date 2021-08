Xiaomi: questo smartwatch, che non conosci, è una BOMBA (37€)

L'ecosistema di Xiaomi continua a stupire, spuntano fuori prodotti che nemmeno immagini. Proprio come lo smartwatch del quale voglio raccontarti oggi: un gioiellino, realizzato in collaborazione con Haylou, che porti a casa ad appena 37€ da Amazon. Le spedizioni? Naturalmente rapide e gratis, ma sii rapido: le scorte sono limitate.

Xiaomi: eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Alcuni prodotti del colosso cinese, se non li conosci, non sai riconoscerli, soprattutto su Amazon. Basta fare un paio di giri su Google però, per scoprire che in realtà – alcuni dispositivi – provengono proprio da Xiaomi. Ti accorgi che sono parte dell'ecosistema quando, a fronte di un investimento minimo, ti rendi conto di aver comprato un ottimo device.

Ne è l'esempio perfetto l'Haylou LS02, uno smartwatch perfetto per tutti i giorni, che gode di un design facilmente abbinabile a qualsiasi outfit. Grazie alla sua cassa squadrata, che integra un ampio display a colori, avrai sempre tutto sotto controllo. Notifiche, avvisi, chiamate e promemoria delle app: controlli tutto dal polso, senza dover prendere lo smartphone.

Naturalmente, è anche un validissimo alleato per l'attività sportiva: lo tieni addosso mentre ti alleni e tieni traccia delle tue performance. Non solo, questo gioiellino è anche un validissimo monitor per la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo. Questo wearable è completo a 360 gradi: dalle notifiche allo sport, un solo assistente, mille possibilità.

In più, non dimenticare che dietro c'è tutta la qualità dei prodotti Xiaomi. Questo smartwatch oggi lo prendi a 37€ circa da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.