Xiaomi Redmi 10 costa poco più di 100 euro su eBay, CHE OFFERTA!

La ultima settimana di luglio 2023 inizia come si deve su eBay, con una ondata di promozioni su dispositivi d’elettronica e informatica a marchio Xiaomi. Oltre all’Android TV Xiaomi P1E in sconto, infatti, sul portale di e-commerce puoi trovare anche lo smartphone Xiaomi Redmi 10 del 2022 a poco più di 100 euro grazie a uno sconto del 34%. Se ti serve un telefono in fretta e non vuoi spendere troppo, questa è la soluzione perfetta per te!

Xiaomi Redmi 10 scende di prezzo su eBay

L’offerta ora in corso riguarda nello specifico il modello Xiaomi Redmi 10 del 2022 nella colorazione Sea Blue, dotato di 64 GB di archiviazione espandibile con microSD e 4 GB di RAM. Il pannello DotDisplay Full HD+ da 6,5 pollici a 90Hz è una certezza per vedere contenuti multimediali in alta qualità, ed è anche protetto dallo standard Corning Gorilla Glass 3 per resistere a graffi e lievi urti. Inoltre, la Reading Mode 3.0 permette di ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi durante l’esperienza d’uso quotidiana.

Sotto la scocca si presenta il chipset MediaTek Helio G88 con GPU Arm Mali-G52, per prestazioni adeguate a un po’ di multitasking e gaming senza troppe esigenze. Ad assicurare un’autonomia spaziale è la batteria da 5.000 mAh, che vi permetterà di passare una giornata completa con un utilizzo tipico. Il comparto fotocamera, invece, è guidato da quattro sensori sul retro di cui uno da 50 MP per ottenere scatti ottimi in ogni situazione. In più, il riconoscimento facciale AI e il sensore di impronte sono eccellenti per garantire standard elevati di sicurezza su Xiaomi Redmi 10.

Su eBay lo smartphone è quindi disponibile a 118,90 euro al posto di 179,90 euro, per un risparmio di 61 euro. La consegna a domicilio è gratuita e garantita entro il 28 luglio 2023. Il pagamento va completato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

