Xiaomi Redmi 10: solo per oggi a 129€ sul Mi Store

Vuoi uno smartphone con delle caratteristiche interessanti, ma a un prezzo bassissimo? Corri subito sul Mi Store e assicurati lo Xiaomi Redmi 10 a soli 129,90 euro, invece di 199,90 euro. La versione in promozione è la rivisitata del 2022 che offre caratteristiche premium e una dotazione migliorata. Ad esempio, hai a disposizione uno schermo con tecnologia DotDisplay Full HD+ da 6,5 pollici a 90Hz con sistema AdaptiveSync.

Inoltre, il vetro è dotato dell’ultima e avanzata protezione Corning Gorilla Glass 3 che lo rende tra i più resistenti sul mercato. Grazie al Sunlight Display i contenuti sono visibili all’aperto sotto il sole come al buio. E grazie alla Reading Mode 3.0 l’affaticamento degli occhi è solo un lontano ricordo. Pensa quante cose offre solo con il suo display. Scopri tantissime altre caratteristiche premium.

Xiaomi Redmi 10: uno smartphone low cost solo nel prezzo

Lo Xiaomi Redmi 10 2022 è low cost solo nel prezzo. Infatti, dalla tua parte hai il processore MediaTek Helio G88 con un Manufacturing Process a 12nm e la GPU Arm Mali-G52. In pratica ottieni prestazioni da gaming per soddisfare ogni tua esigenza di divertimento e lavoro. La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di lunga durata in grado di fornire energia per tutto il giorno e oltre.

In dotazione hai anche una quadrupla fotocamera da 50MP per scatti perfetti in ogni situazione, anche in movimento. Immortala tutti i tuoi ricordi e i particolari che ti piacciono della natura, di un oggetto, del mare o di tanto altro. Scegli di mettere al sicuro i tuoi dati da occhi indiscreti con il sensore di impronte o il riconoscimento facciale AI. Acquistalo solo per oggi a 129,90 euro, invece di 199,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.