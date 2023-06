Xiaomi Redmi 10C, OTTIMO smartphone low-cost a MENO DI 120 EURO

Le offerte eBay riguardanti il mondo Xiaomi non si fermano all’intrigante promozione speciale su Xiaomi Watch S1 Active, smartwatch sportivo di ultima generazione che sta riscuotendo molto successo nelle varie piattaforme di e-commerce in Italia e non solo. Sempre su eBay puoi anche trovare uno smartphone del marchio cinese a un prezzo ridicolo: si tratta di Xiaomi Redmi 10C, disponibile a 109,99 euro fino ad esaurimento scorte. Considerato che il venditore italiano che propone questo sconto ha venduto già 16 unità nelle ultime 24 ore e oltre 2.000 modelli in tutto, meglio procedere con l’acquisto il prima possibile!

Xiaomi Redmi 10C costa pochissimo su eBay

Prima di osservare tutti i dettagli della promozione, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche del dispositivo mobile. Lo smartphone Xiaomi Redmi 10C si presenta con uno schermo LCD HD+ da 6,7 pollici, dotato di un notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore da 5 megapixel. Posteriormente, invece, figurano due lenti rispettivamente da 50 MP e 2 MP.

Sotto la scocca, dunque, figurano il SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G pronto ad arrivare a un massimo di 2,4 GHz di frequenza; batteria da 5.000 mAh per garantire anche un massimo di due giorni di attività continua non intensa; 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite scheda microSD.

Il sistema operativo resta Android, con personalizzazione proprietaria MIUI per rendere Xiaomi Redmi 10C più caratteristico anche nella sua fascia di prezzo.

Trattandosi di un device di fascia bassa il prezzo è veramente ridotto: come citato in apertura, si parla di 109,99 euro, con spedizione gratuita entro tre giorni e pagamento da completare con carta di credito, PayPal o Google Pay. Non aspettatevi, naturalmente, prestazioni elevate: anzi, l’uso per il gaming (a meno che non si tratti di titoli poco esigenti) viene tendenzialmente sconsigliato. Xiaomi Redmi 10C resta quindi un ottimo smartphone per messaggistica, social e attività semplici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.