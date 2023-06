Xiaomi Watch S1 Active in promozione su eBay, solo con questo codice speciale

Non vuoi spendere troppi soldi su uno smartwatch? Sappi che oltre all’offerta eBay su Apple Watch Series 8 risultano attive anche altre promozioni su orologi di ultima generazione facilmente sincronizzabili al tuo smartphone. Se sei un utente Android, in particolar modo, potresti apprezzare molto Xiaomi Watch S1 Active. Si tratta di un ottimo smartwatch per l’attività sportiva, attualmente disponibile in sconto solo utilizzando un codice speciale valido per altri tre giorni. Con le scorte disponibili limitate, si tratta davvero di una offerta che non puoi lasciarti sfuggire!

Xiaomi Watch S1 Active in sconto su eBay

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch che non deve ingannarvi con il suo design moderno dall’eleganza indiscutibile, specialmente nella colorazione Moon White. Si tratta, infatti, di un orologio concepito specialmente per un utilizzo durante l’attività sportiva, grazie al supporto a 117 modalità fitness (con 19 disponibili nella versione Pro) e all’autonomia massima di 12 giorni.

Per renderlo più adeguato a occasioni eleganti, però, Xiaomi ha pensato di introdurre oltre 200 quadranti al fine di personalizzarlo a dovere. Lo smartwatch Watch S1 Active, in questa iterazione con cinturino in silicone bianco e ghiera in metallo per una maggiore protezione agli urti, fa davvero un figurone!

Il display in dotazione è touchscreen e da 1,43 pollici, ha un refresh rate massimo di 60Hz e una luminosità ottima per mostrare tutti i contenuti d’interesse anche sotto il sole cocente. Infine, non possono mancare la tecnologia GPS dual-band e un pacchetto di sensori per controllare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, lo stress e l’ossigenazione del sangue.

Grazie al codice sconto “VACANZE23” potrai quindi acquistarlo su eBay non a 118,99 euro, ma a 107,09 euro. Si tratta di un taglio del 10%, minimo ma pur sempre potenzialmente d’interesse per tutti coloro che vogliono uno smartwatch nuovo di zecca spendendo il meno possibile. Se sei tra quelle persone, non perdere nemmeno un secondo e completa l’acquisto di Xiaomi Watch S1 Active tramite PayPal o carta di credito, e riceverai il dispositivo entro due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.