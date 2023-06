Apple Watch Series 8 costa meno su eBay, ma solo con questo codice sconto

La promozione eBay su Samsung Galaxy Watch 5 non ti convince? Preferisci un altro smartwatch di fascia alta che non appartenga alla gamma proposta dalla società sudcoreana. Ebbene, sappi che direttamente da Cupertino arrivano anche Apple Watch Series 8 in offerta. Anche in questo caso il risparmio è limitato al 10% sul prezzo di listino, ma il cartellino finale risulta comunque inferiore rispetto ad altri siti di e-commerce. Se vuoi comprare l’ultimo smartwatch della Mela, pertanto, cogli questa occasione, valida solo fino al 30 giugno prossimo!

Apple Watch Series 8 in offerta su eBay, non perdertelo!

Lo smartwatch in questione si presenta con la sua elegante colorazione Nero Mezzanotte e scocca in alluminio, e ha un quadrante da 45 millimetri. Si tratta di un design molto bello da vedere e altrettanto confortevole da indossare, oltre che resistente e facile da lavare. Non preoccuparti: è completamente impermeabile e lo puoi usare anche per nuotare in piscina o al mare!

A proposito di attività sportive, naturalmente Apple Watch Series 8 è dotato di una vasta gamma di allenamenti monitorabili e permette di controllare i livelli di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, monitorare lo stato di salute generale con il sensore di temperatura e anche ricordarti quali medicinali, vitamine o integratori assumere per rimanere in forma.

Trattandosi di uno smartwatch di fascia alta, offre quindi un pacchetto completo per tutte le tue esigenze. Se sei un amante dello sport, Apple Watch Series 8 ha tutto ciò che ti serve. Se invece vuoi un orologio intelligente da sincronizzare al tuo telefono, in particolar modo un iPhone, con questo modello vai sul sicuro.

Risparmia quasi 50 euro con il codice sconto “VACANZE23”, valido fino al 30 giugno su eBay e fino ad esaurimento scorte presso il venditore italiano interessato. Il prezzo finale, quindi, è pari a circa 440 euro. La spedizione avviene a costo zero e il pagamento va effettuato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

