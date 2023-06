Samsung Galaxy Watch 5: risparmia 10% con questo codice sconto su eBay

Se sei a caccia di uno smartwatch top di gamma a un prezzo più basso rispetto alla norma, sappi che su eBay in questi ultimi giorni di giugno 2023 è attiva una promozione speciale su Samsung Galaxy Watch 5. Hai ancora quattro giorni per aggiudicarti l’orologio flagship del gigante sudcoreano a un prezzo molto competitivo, ed è meglio agire in fretta dato che le scorte disponibili presso il rivenditore partner di eBay sono limitate!

Offerta speciale eBay su Samsung Galaxy Watch 5

Anzitutto, quali sono le specifiche tecniche di questo smartwatch? Si tratta del Samsung Galaxy Watch di ultima generazione con quadrante da 44mm e colorazione Nero Grafite, dotato di uno schermo protetto da cristallo di zaffiro e di un cinturino in silicone anallergico. Si tratta quindi di un device ottimo per le sessioni sportive, resistente a urti, graffi e anche all’acqua.

Samsung Galaxy Watch 5 presenta oltre 90 modalità di esercizio tracciabili per monitorare la qualità del proprio allenamento, misurando al contempo la percentuale di massa grassa tramite il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica. Il Samsung BioActive sensor 3 in 1, infine, misura anche la frequenza cardiaca e il tasso cardiaco ottico. Altri sensori monitorano le fasi del sonno, lo stress e la propria salute durante la notte.

Lato autonomia la batteria è ottima, e la ricarica dallo 0% al 45% avviene in appena 30 minuti! Insomma, ormai hai capito che tipo di smartwatch è questo modello Samsung di ultima generazione: una certezza assoluta per ogni esigenza!

Ma il prezzo, esattamente, qual è? Al momento il rivenditore italiano su eBay propone Samsung Galaxy Watch 5 a 229,90 euro con un 10% di sconto sul carrello inserendo il codice “VACANZE23”. Si tratta quindi di un taglio pari a 22,99 euro su un prezzo di listino già più basso rispetto a diversi portali di e-commerce rivali. La consegna è gratuita e il pagamento va effettuato con carta di credito o PayPal.

Se invece cerchi uno smartwatch più economico su eBay, attento al Realme Watch 2 in sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.