Xiaomi Redmi 12 8/512 GB: che OCCASIONE su Amazon

Redmi 12 è in forte sconto su Amazon nella sua versione più evoluta: l’offerta di oggi sullo smartphone Xiaomi tenterà molti, tanto che il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito. Dalla sua ha un design curato e caratteristiche che lo rendono ottimi per l’utilizzo quotidiano.

Xiaomi Redmi 12 in sconto su Amazon

Con sistema operativo Android, interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra un display da 6,79 pollici con frequenza di aggiornamento 90 Hz, processore MediaTek Helio G88, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa del telefono.

La colorazione è Midnight Black, quella visibile qui sopra. Non manca nemmeno la certificazione IP53 che lo rende resistente a schizzi, acqua e polvere. Al prezzo finale di soli 152 euro, nella configurazione appena descritta, Redmi 12 è un affare da cogliere al volo: è praticamente la spesa richiesta da listino per la variante 4/128 GB.

Chi effettua subito l’ordine riceverà lo smartphone Xiaomi direttamente a casa entro pochi giorni con spedizione gratuita. Come già scritto, meglio affrettarsi per non rischiare di dover fare i conti con un sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.