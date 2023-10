Xiaomi Redmi 12C a soli 100€, lo smartphone da acquistare OGGI

Pensare di spendere poco più di 100€ per uno smartphone potrebbe sembrare una sciocchezza ma fattelo dire, è del tutto possibile. Se vuoi un prodotto perfetto per un utilizzo quotidiano e non ti interessano i fronzoli allora Xiaomi Redmi 12C è il modello che fa al caso tuo.

Perfetto anche per una persona dall’età avanzata, questo gioiellino diventa tuo con appena 103€. Collegati al volo su Amazon dove il prezzo è crollato con un ribasso del 48%.

Xiaomi Redmi 12C, lo smartphone che fa al caso tuo

Semplicissimo in tutto e per tutto Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone che ti promette un’esperienza semplice, completa e sempre fluida. Chiamate, applicazioni e messaggistica sono all’ordine del giorno con questo prodottino che non lascia dubbi.

Naturalmente lo puoi usare con qualunque SIM tu voglia perché è sbloccato. Ciò significa che non sei legato ad un determinato operatore ma anzi, hai tutta la libertà di tenere quello a cui già ti affidi.

Nonostante sia un prodotto economico ti voglio rassicurare su due fattori che secondo me fanno la differenza: sia lo spazio di archiviazione (128GB) che la fotocamera (50mp) non lasciano a desiderare così da permetterti di avere un mezzo per immortalare ricordi e riviverli quando vuoi.

Come sistema operativo trovi Android.

Allora, cosa stai aspettando? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo Xiaomi Redmi 12C a soli 103€ con l’offerta del 48% ora in corso. Apri la pagina e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.