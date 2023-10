Xiaomi Redmi 12C al 45% in meno su eBay: OFFERTA FANTASTICA!

Contemporaneamente alla offerta eBay su Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, nelle pagine dello stesso portale si trovano tanti altri dispositivi mobili a prezzi allettanti. Non si tratta solamente di modelli flagship dalla potenza mozzafiato, ma anche di esemplari più economici e accessibili. In particolare, in questa occasione ti proponiamo Xiaomi Redmi 12C a metà prezzo: grazie allo sconto del 45% ti basterà spendere poco più di 100 euro per portarti a casa uno smartphone di ultima generazione.

Xiaomi Redmi 12C costa poco più di 100 euro

Lo smartphone Xiaomi Redmi 12C in questione si presenta con la scocca colore Black, 128 GB di archiviazione interna espandibile mediante microSD e 4 GB di RAM. Sotto la scocca figurano quindi il chipset MediaTek Helio G85 dalla frequenza massima di 2 GHz – dunque con una potenza limitata, ma sufficiente al multitasking con app di produttività e social – e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W, la cui autonomia supera agilmente il giorno intero.

Posteriormente si trovano due fotocamere, con sensore principale da 50 megapixel f/1.8, mentre anteriormente troverai una singola lente da 5 MP. Il display è un LCD HD+ da 6,71 pollici, mentre il sistema operativo al primo avvio è Android 12 con personalizzazione MIUI 13. Non manca il jack da 3,5mm, con il quale potrai fare a meno di salutare definitivamente le storiche cuffiette con cavo.

Il prezzo di listino fissato a 199,90 euro, quindi, scende ora a 108,99 euro: un taglio pari a esattamente 90,91 euro che si aggiunge alla spedizione gratuita per offrirti lo smartphone Xiaomi Redmi 12C a un prezzo ottimo. Ma affrettati con l’ordine, poiché le unità disponibili stanno esaurendo rapidamente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.