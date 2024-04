Xiaomi Redmi 13C: a soli 107€ è quasi regalato

Oggi su Amazon trovi uno sconto molto interessante per Xiaomi Redmi 13C. È senza dubbio tra le migliori scelte disponibili in questo momento se stai cercando uno smartphone economico, ma completo. Grazie alla promozione in corso, lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 107 euro. Il brand è da sempre una garanzia per quanto riguarda l’affidabilità e il rilascio di aggiornamenti nel tempo. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Prezzo stracciato per Xiaomi Redmi 13C

Curioso di sapere quali sono le specifiche tecniche in dotazione al telefono? Ecco quelle più importanti: display Dot Drop da 6,74 pollici con risoluzione 1600×720 pixel, processore oca core MediaTek Helio G85, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, GPS, NFC e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 18 W. Lato software, il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa per gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità integrate.

L’offerta in corso ti permette di acquistare lo smartphone Xiaomi Redmi 13C al prezzo finale di soli 107 euro, nella versione 6/128 GB e nella colorazione Midnight Black. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon: non devi far altro che metterlo nel carrello per approfittare dell’occasione.

Se scegli di effettuare l’ordine adesso, lo smartphone arriverà a casa tua già entro domani, senza alcuna spesa extra. Amazon si occupa infatti della spedizione, assicurando la consegna gratuita a tutti i clienti.