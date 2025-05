Xiaomi Redmi 14c a soli 100 euro: l'AFFARE del GIORNO

Xiaomi Redmi 14C è uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni elevate, grande autonomia e un design moderno, a un prezzo accessibile. Oggi è ancora più conveniente grazie a questo sconto di 129 euro rispetto al listino ufficiale. Ha in dotazione un display LCD IPS da 6,88 pollici a 120 Hz per un’esperienza perfetta durante lo streaming, la navigazione e il gaming. Inoltre, la luminosità fino a 600 nit assicura una buona visibilità anche all’aperto.

L’offerta sullo smartphone Xiaomi Redmi 14c

Il comparto hardware è basato sul processore Mediatek Helio G81-Ultra, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione, espandibile tramite microSD. Queste specifiche tecniche assicurano fluidità con tutte le app, anche in multitasking, oltre che con i giochi. Lato software c’è il sistema operativo Android con interfaccia HyperOS e accesso alla piattaforma Google Play. Ottime anche le fotocamere: quella principale da 50 megapixel è supportata sul retro da un secondo sensore di profondità da 2 megapixel, mentre davanti c’è la selfie camera da 13 megapixel. A completare il quadro ci sono la batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida da 18 W, una porta USB-C, il sensore di impronte digitali sul lato, il jack audio da 3,5 mm e la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.4. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Invece di pagarlo 229 euro come da listino sul sito ufficiale, grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare lo smartphone Redmi 14c di Xiaomi al prezzo finale di soli 100 euro. La colorazione è Midnight Black, quella visibile in queste immagini.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. A proporlo è un venditore italiano professionale che ha già ricevuto centinaia di feedback positivi al 100%.