Xiaomi Redmi 14C: BELLO e POSSIBILE con questo codice sconto

C’è una super offerta su eBay che taglia il prezzo di Xiaomi Redmi 14C, rendendo lo smartphone la scelta ideale per chi cerca un modello economico e versatile. È la versione 8/256 GB, quella più potente e con il maggior quantitativo di memoria interna. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: molti l’hanno già messa sotto osservazione e potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.

Super offerta su eBay per Xiaomi Redmi 14C

Integra un display Dot Drop da 6,88 pollici dall’ampia diagonale e dalla risoluzione elevata, perfetto per guardare i contenuti in streaming. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore MediaTek Helio G81-Ultra. Ci sono poi la fotocamera principale posteriore da 50 megapixel, quella anteriore da 13 megapixel, lo sblocco con sensore di impronte digitali o riconoscimento facciale, NFC, GPS, connettività Dual SIM, slot microSD, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, jack per le cuffie e batteria da 5.160 mAh con supporto per la ricarica rapida. Ancora, il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella pagina dedicata.

Puoi acquistare lo smartphone Redmi 14C di Xiaomi al prezzo di soli 109 euro, nella versione 8/256 GB e nella colorazione Starry Blue (visibile nell’immagine qui sopra). Come fare? È molto semplice: devi solo inserire il codice promozionale SMARTLUG25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

Il telefono è venduto da un profilo italiano professionale (migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti del marketplace) con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Vale a dire che se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni senza alcuna spesa extra per la consegna.