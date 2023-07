71€ per lo smartphone Xiaomi: cogli al volo l'affare

Chi desidera acquistare uno smartphone economico, oggi può prendere in considerazione lo sconto del 40% che propone il modello Xiaomi Redmi 9A al prezzo stracciato di soli 71 euro su Amazon. Con sistema operativo Android e caratteristiche che lo rendono adatto a svolgere ogni normale operazione quotidiana, può essere la scelta giusta per molti. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva la promozione prima dell’esaurimento delle scorte.

Xiaomi Redmi 9A a 71 euro per il Prime Day

Ecco una carrellata delle sue specifiche tecniche più importanti: display a goccia da 6,53 pollici con risoluzione HD+, processore MediaTek Helio G25 con CPU octa-core e GPU da 650 MHz (c’è la tecnologia HyperEngine che ottimizza le prestazioni durante il gaming), 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED potenziata dall’impiego dell’intelligenza artificiale, selfie camera frontale da 5 megapixel con modalità Bellezza, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, GPS, supporto Dual SIM, riconoscimento facciale per lo sblocco rapido e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Non manca ovviamente l’accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Per saperne di più consultare la descrizione completa. Nell’immagine qui sotto il suo design.

Xiaomi Redmi 9A di Xiaomi è dunque in sconto al prezzo finale di soli 71 euro nella colorazione Granite Grey, con uno sconto del 40% rispetto al listino ufficiale. Con una spesa leggermente superiore è possibile optare per le versioni Sky Blue e Peacock Green, mantenendo invariato il comparto hardware appena descritto.

Attenzione: non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta. L’invito per gli interessati è a non perdere tempo approfittandone al volo, prima del quasi inevitabile sold out. La consegna avverrà in pochi giorni con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.