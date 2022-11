Xiaomi Redmi 9A è tuo a 84€ al Black Friday Amazon

Smartphone muletto o dispositivo per tutti i giorni? Scegli tu, ma se fossi in te non mi lascerei scappare l’ottimo Xiaomi Redmi 9A a soli 84,90 euro, invece di 119,90 euro. Si tratta di una mega offertona Amazon firmata Black Friday. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 16,98 euro al mese. Potrebbe anche diventare una buona idea regalo.

Xiaomi Redmi 9A è ancora più low cost con il Black Friday di Amazon

Oggi costa ancora meno l’intramontabile e indistruttibile Xiaomi Redmi 9A. Ce ne sarà sempre uno in vendita per chi, nostalgico, vuole uno smartphone di buona qualità entro i 100 euro. Mettilo subito nel carrello a soli 84,90 euro, invece di 119,90 euro. La sua batteria da 5000 mAh è infinita, con una durata di 1000 cicli di ricarica e con una longevità superiore alla norma.

Immergiti nel suo display HD+ da 6,53 pollici. Goditi tutto in modo sicuro grazie alla sua funzione certificata che riduce la luce blu per un’esperienza visiva più confortevole. Sperimenta anche una certa potenza di elaborazione aumentata grazie al processore MediaTek Helio G25 che garantisce un’esperienza fluida. In più ha anche il riconoscimento facciale AI. Insomma, mettilo subito nel carrello a soli 84 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.