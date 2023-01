Xiaomi Redmi 9A: un ottimo smartphone economico a 92 euro

Hai bisogno di un secondo smartphone per il lavoro o di un telefono “da battaglia” per le esigenze più veloci? Ecco Xiaomi Redmi 9A, che torna oggi in offerta su Amazon allo strepitoso prezzo di soli 92 euro. Il telefono è disponibile per la consegna immediata e con la spedizione Prime potrai riceverlo già nella giornata di domani.

Xiaomi Redmi 9A: il telefono “muletto” che stavi cercando

Xiaomi Redmi 9A, nonostante le sue ambizioni da low-cost, non ha comunque nulla da invidiare a telefoni più costosi. Il display da 6.53 pollici ti permette di immergerti completamente nel mondo virtuale e con la luce blu bassa ti garantisce un’esperienza visiva considerevole.

Il sistema Android è alimentato da un processore MediaTek Elio G25 pensato per offrirti maggior potenza di elaborazione e, al contempo, mantenere bassi i consumi. Infatti grazie alla batteria ad alta capacità da 5000mAh puoi avere un’autonomia davvero enorme che, in standby, è in grado di raggiungere i 34 giorni. Sì, hai letto bene. Più di un mese di autonomia a riposo.

Con dual-sim, slot per microSD, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, a Xiaomi Redmi 9A non manca davvero niente per soddisfarti, neanche il prezzo: solo 92 euro oggi su Amazon e consegna immediata.

