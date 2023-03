Xiaomi Redmi 9C: lo smartphone economico è ancora più conveniente

Se stai cercando uno smartphone economico ma con ottime prestazioni, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon perché Xiaomi Redmi 9C è disponibile a soli 124,90 euro invece di 199,90 euro, con uno sconto del 37%.

Con Xiaomi Redmi 9C scoprirai un telefono dal design moderno ed elegante, con uno schermo LCD IPS da 6.5 pollici. La risoluzione del display è di 1600 x 720 pixel, con un rapporto 20:9 e una densità di 269 PPI1. Lo schermo è protetto da un vetro antigraffio e ha un notch a goccia nella parte superiore per alloggiare la fotocamera frontale da 5 MP.

Xiaomi Redmi 9C: lo smartphone economico che ti sorprende

Sotto la scocca, Xiaomi Redmi 9C nasconde un processore MediaTek Helio G35 octa-core a 2.3 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 12.

Presente una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Le foto scattate sono nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luce grazie al flash LED integrato. Xiaomi Redmi 9C supporta anche la modalità notturna, che permette di raggiungere tempi di apertura di 32 secondi.

La batteria di questo telefono è da ben 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di oltre due giorni con un uso normale. La ricarica avviene tramite il connettore microUSB e il caricabatterie da 10 W incluso nella confezione.

Per concludere e non farsi mancare niente, ecco il lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3.5 mm, radio FM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n e GPS. La versione in offerta su Amazon supporta anche il NFC, che permette di effettuare pagamenti contactless e altre funzioni smart.

Acquista ora Xiaomi Redmi 9C a soli 124,90 euro invece di 199,90 euro su Amazon e risparmia il 37%. Affrettati perché le scorte sono limitate e, come al solito, si esauriscono in fretta.

