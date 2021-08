Xiaomi Redmi Airdots 2: auricolari economiche ma SUPER

Parlare di auricolari wireless senza introdurre le Xiaomi Redmi Airdots 2 è un po' impossibile: super conosciute e famose, sono persino in offerta su Amazon a soli 19,99€. Il ribasso in corso ti permette di acquistarle a prezzo vantaggioso e di testarle anche tu.

Le spedizioni Prime sono attive così le ricevi in pochissimo tempo e senza dover pagare un euro in più (anche se sei cliente standard).

Xiaomi Redmi Airdots 2: cosa celano questi auricolari true wireless

Semplicissime ma comodissime, le wearable di casa Xiaomi sono disponibili in colorazione nera. Con la loro custodia super piccola te le intaschi nel vero senso della parola portandotele dove vuoi comodamente.

Sono dotate di punte in silicone così che puoi scegliere quelle della giusta misura e renderle perfette per le tue orecchie. In confezione ce ne sono tre modelli disponibili, tutti di misure differenti.

Sono dotata di Bluetooth 5.0 così che la connessione possa essere sempre stabile. Infatti non si disconnetteranno mai dal dispositivo a cui le hai accoppiate ammesso che tu non ti si spostato di più di dieci metri.

In merito agli altoparlanti ti posso assicurare che sono di ottima fattura. Infatti la musica riprodotta la senti in tutta la sua qualità con bassi profondi e corposi. È integrato anche un microfono così le puoi sfruttare eventualmente per fare qualche chiamata.

Non manca all'appello un pulsante fisico multifunzione che ti permette di accedere rapidamente all'assistente vocale per azioni rapide e di gestire la riproduzione musicale con un solo click.

Infine anche la batteria è un asso nella manica visto che offre fino a 12 ore di riproduzione contando la custodia di ricarica.

Acquista subito le tue Xiaomi Redmi Airdots 2 su Amazon a soli 19,99€: è un prezzo davvero conveniente. Le ricevi in sole 24 o 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard scegli i punti di ritiro e avrai le spedizioni gratuite.