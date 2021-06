Xiaomi Redmi Airdots: le true wireless a meno di 20€

Le cuffie true wireless Xiaomi Redmi Airdots sono in offerta su Amazon a soli 18,30€. Il ribasso del 39% rende il prezzo di listino nettamente più economico scendendo sotto la soglia dei venti euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Redmi Airdots: cosa sapere su queste wearable

Semplici ed eleganti, le Xiaomi Redmi Airdots si differenziano dal resto del mercato grazie alla loro dimensione compatta. Prodotte in questa colorazione nera sono indiscrete e quasi scompaiono quando indossate.

Appartengono alla tipologia In Ear e per adattarsi bene all'orecchio sono dotate di comode punte in silicone morbido. Questa loro caratteristica rende l'utilizzo confortevole e aiuta a ottenere una riproduzione più pura.

Per quanto riguarda il suono, invece, si può dire che è di ottima qualità. La riproduzione dei contenuti non manca di corposità nonostante sia comunque equilibrato.

Altra caratteristica degna di nota è la loro sensibilità al tocco che consente di gestire la riproduzione musicale con appena un tap sulla superficie. In particolare un tocco mette in pausa o play la canzone mentre un doppio tocco richiama l'assistente e una pressione prolungata le spegne.

La batteria, poi, garantisce una riproduzione continua di 5 ore. Attraverso il case di ricarica questa tocca le 12 ore complessive.

Da non sottovalutare, infine, la presenza del microfono che permette di utilizzare la wearable anche in chiamata.

Puoi acquistare Xiaomi Redmi Airdots su Amazon a soli 18,30€. Ordinale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro e per i clienti idonei al primo ordine.