Xiaomi Redmi Buds 3: grande occasione su Amazon

Fino a 20 ore di autonomia, resistenza all’acqua (certificazione IP54) e supporto a Bluetooth 5.2: chi è alla ricerca di auricolari wireless caratterizzati da un elevato rapporto qualità-prezzo può puntare oggi con decisione su Xiaomi Redmi Buds 3, grazie al forte sconto su Amazon. Tra i punti di forza segnaliamo il driver dinamico da 12 mm per un comparto audio senza compromessi.

Xiaomi Redmi Buds 3

Il design è curato nei minimi dettagli: solo 4,5 grammi per ogni auricolare. All’interno trova posto il chip Qualcomm QCC3040 a basso consumo energetico. C’è anche la tecnologia Qualcomm cVc per la cancellazione dell’eco e la soppressione del rumore. Sul lato trovano posto i comandi a sfioramento. Per ulteriori dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 3 al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 49,99 euro come da listino, con un risparmio di ben 20 euro.

Per alcuni utenti è attivo uno sconto aggiuntivo di 1,50 euro: per verificarne la disponibilità non bisogna far altro che aprire la scheda del prodotto e controllare se è presente il messaggio Risparmia 1,50 € al check-out scritto in verde.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.