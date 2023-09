Xiaomi Redmi Buds 4 Active a 19€: auricolari a prezzo stracciato

Progettate dal marchio che negli ultimi anni ha segnalo l’evoluzione del settore mobile, questi auricolari wireless proposto al prezzo finale di soli 19,99 euro sono un affare da cogliere al volo: si tratta di Xiaomi Redmi Buds 4 Active, modello consigliato soprattutto a chi è solito ascoltare musica o podcast da smartphone o tablet e non vuole accettare compromessi in termini di qualità audio né fare i conti con l’ingombro dei cavi. Offerti in questo momento da Amazon con uno sconto del 33% sul listino, possono contare, tra le altre cose, su un’avanzata tecnologia per la cancellazione del rumore durante le telefonate.

Lo sconto Amazon su Xiaomi Redmi Buds 4 Active

La connettività passa dallo standard Bluetooth 5.3, così da assicurare nitidezza, nessun ritardo e consumi ridotti. Al loro interno trova posto un driver dinamico da 12 millimetri che riproduce bassi profondi frequenze alte cristalline. Ancora, la custodia di ricarica con porta USB-C permette di arrivare a un’autonomia complessiva di 28 ore. Altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

L’immagine qui sotto offre un riepilogo di tutte le caratteristiche, alle quali si aggiunge la certificazione IPX4 che testimonia la resistenza all’acqua. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione del prodotto.

Al prezzo finale di soli 19,99 euro, gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono un affare da non lasciarsi sfuggire. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione con lo sconto del 33%, il consiglio è dunque quello di approfittarne il prima possibile per non rischiare di dover fare i conti con un sold out.

Per gli abbonati Prime c’è inoltre al possibilità di contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna in un solo giorno, direttamente a casa (il prodotto è venduto da Amazon). Decidendo di effettuare subito l’ordine, arriveranno entro domani senza altre spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.