Xiaomi Redmi Buds 6 Active: qualità al TOP e libertà dai fili con 17€

Un paio di auricolari Bluetooth che non hanno bisogno di presentazioni perché stiamo parlando degli Xiaomi Redmi Buds 6 Active, semplici quanto fenomenali. Abbinali allo smartphone o al laptop per goderti musica con qualità pura e libertà di movimento grazie all’assenza di cavi. Puoi acquistarli a soli 17€ su Amazon, non farti scappare lo sconto del 21% che fa precipitare il prezzo.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active, perché acquistali?

Belli, semplici e confortevoli. Se sei amante del design delle wearable Apple ma non vuoi spendere così tanto, con Xiaomi Redmi Buds 6 Active hai trovato il match perfetto. Stabili ed ergonomici per infilarli nelle orecchie, non preoccuparti di perderli per strada e soprattutto avere un’esperienza che sia comoda e anche prolungata.

Con Bluetooth 5.4 le connessioni sono stabili e di qualità avanzata. Sfrutta i driver audio da 14,2 mm con i brani che più ami godendoti un suono che è pieno e di qualità ma allo stesso tempo non trascura i bassi riuscendo a creare un equilibrio senza pari.

Ovviamente hai a disposizione funzioni come microfoni, cancellazione del rumore in telefonata e controlli touch. Gestisci la riproduzione musicale senza dover estrarre il telefono dalla tasca grazie ai tap tap intuitivi e facili da attivare.

Anche l’autonomia è una caratteristica da non sottovalutare con le sue 30 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica. Ennesimo vantaggio di queste wearable? Sono resistenti ad acqua e sudore per non farne mai a meno.

A soli 17€ su Amazon, le Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono gli auricolari Bluetooth da acquistare senza perdere un secondo. Collegati su Amazon e approfitta del 21% di sconto per aggiungerle al tuo carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.