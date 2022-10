Xiaomi Redmi Note 10 Pro: prezzo SUPER con le Offerte Esclusive Prime

Oggi è il tuo giorno! Approfitta delle Offerte Esclusive Prime e acquista uno smartphone dalle componenti top di gamma a un prezzo entry level. Dai un’occhiata a questo formidabile Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Lo metti nel carrello a soli 210 euro, invece di 329,90 euro.

Risparmi quasi 120 euro, ma ti porti a casa un vero e proprio bolide di tecnologia. Partiamo subito col dire che il suo schermo è un Dotdisplay AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz per immagini fluide e senza rallentamenti.

Inoltre, il suo comparto fotografico è di tutto rispetto. La fotocamera principale è dotata di un obiettivo grandangolare da 108MP. La fotocamera ultra grandangolare è da 8MP. La fotocamera tele-macro è dotata di 5MP. Infine, il sensore di profondità ha un obiettivo da 2MP. Non dimenticarti che registra anche video in 4K stupendi.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro ha proprio tutto, anche il prezzo basso

Acquista Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 210 euro, invece di 329,90 euro. Non rinuncerai proprio a nulla con questo smartphone Android full optional di lusso. Il risparmio è assicurato dalle Offerte Esclusive Prime e la qualità da Xiaomi.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 732G tutto è più veloce e scattante. Potrai metterlo alla prova, ma non cederà mai nemmeno di fronte a un uso intensivo. Inoltre, la sua speciale batteria da 5020 mAh garantisce una lunga durata.

Non lasciare che le scorte si esauriscano. Acquista ora l’ottimo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 210 euro, invece di 329,90 euro. Con Cofidis puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero direttamente al check out.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

