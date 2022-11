Xiaomi Redmi Note 10 Pro SOTTOCOSTO al Black Friday Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro rimane ancora oggi un ottimo smartphone Android per rapporto qualità-prezzo eccezionale. Grazie al Black Friday di Amazon è ancora più conveniente e non lo paghi praticamente niente rispetto a quanto ha da offrirti. Mettilo nel carrello subito a soli 199,63 euro, invece di 329,90 euro.

Grazie a Cofidis puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero. Ad esempio, dividendo l’importo in 5 tranche dovrai pagare solo 39,92 euro al mese per 5 mesi. Ma ciò che stupisce è la tecnologia di questo incredibile modello Xiaomi. Partiamo dal display che ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz e continuiamo con la fotocamera principale da 108MP.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: prezzo BOMBA, dotazione incredibile

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è l’esatto esempio di come spendere bene i propri soldi. Acquistalo a soli 199,63 euro, invece di 329,90 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon Black Friday e puoi pagarla a rate tasso zero. Perché questo modello è così blasonato? Semplice, il suo processore è premium. Inizia a godere prestazioni oltre ogni limite con il Qualcomm Snapdragon 732G.

La sua batteria da 5020 mAh resiste fino a 2 giorni, coadiuvata da un sistema sofisticato che ottimizza il consumo energetico. Sperimenta una ricarica ultra rapida che porta il tuo Redmi Note 10 Pro al 59% di carica in soli 40 minuti. Insomma, come fai a lasciarti sfuggire un’offerta così pazzesca? Acquistalo ora a soli 199,63 euro. È un regalo firmato Amazon Black Friday.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.