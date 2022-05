Xiaomi Redmi Note 10 quasi in regalo su Amazon

Amazon non finisce mai di sorprendere anche gli utenti più assidui che sul suo store acquistano qualsiasi cosa quasi ogni giorno. Infatti, proprio oggi è possibile acquistare il numero uno della classifica dei prodotti più acquistati del momento a un prezzo quasi regalato. Stiamo parlando dell’incredibile Xiaomi Redmi Note 10 a soli 139,93 euro, invece di 160,55 euro.

A questo prezzo, direte voi, come si fa a farsi scappare un’occasione simile! Ed effettivamente sarebbe un vero peccato, anche perché, pur essendo un modello che ha qualche giorno in più, rispetto al nuovo nato tra i Redmi, conserva ancora fascino e potenza.

Effettivamente, a un prezzo così interessante troviamo tutto quello che ci serve in un buon smartphone Android come ad esempio il processore MediaTek Dimensity 700 che rende tutto veloce e fluido e una batteria da 5.000 mAh, per accompagnarci lungo tutta la giornata.

Ma, come dicevamo, lo Xiaomi Redmi Note 10 ha più di quanto offre un normale device di questa categoria e, soprattutto, di questa fascia economica. Scopriamo quindi cosa rende unico questo smartphone e perché è un vero affare acquistarlo con questa promozione su Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10: intramontabile a un prezzo incredibile

Uno degli aspetti che rende super fantastico lo Xiaomi Redmi Note 10 è la sua compatibilità con il 5G. Con una connessione dati di quinta generazione potremo davvero godere di una velocità mai vista in precedenza. Sperimenterai download, streaming, trasferimento dati e gioco online senza interruzioni.

Inoltre, il Display AdaptiveSync FHD+ da 6,5″ è dotato di una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Si tratta di un refresh rate assolutamente non scontato per questa categoria di smartphone. E, grazie ai sensori di luminosità a 360°, lo schermo si regolerà in base alla luminosità ambientale.

Xiaomi Redmi Note 10 è uno smartphone leggero ed elegante, pronto a regalarti emozioni come il primo giorno. Pratico e comodo, include la tecnologia NFC e un sensore di impronte digitali laterale. E per gli amanti del suono puro, ha anche il jack per cuffie da 3,5 mm.

Grazie ad Amazon oggi acquisti il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 10 128GB a soli 139,93 euro, invece di 160,55 euro. Fai l’affare del giorno e scegli di far tuo un modello vincente che fino ad oggi ha riscontrato un enorme successo per tutto quanto ha da offrire in termini di velocità, potenza, completezza e tecnologia.

