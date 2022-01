Xiaomi Redmi Note 11 e 11S: acquistali in anticipo al miglior prezzo

Appena presentati da Xiaomi, i nuovi Redmi Note 11 e Note 11S sono già disponibili all'acquisto in versione global. L'arrivo sul mercato italiano è previsto entro fine febbraio, ma non è necessario attendere per acquistare i nuovi mid-range ad un prezzo vantaggioso.

Xiaomi Redmi Note 11 – 189€ Link all'acquisto Xiaomi Redmi Note 11S – 254€ Link all'acquisto

I nuovi dispositivi di fascia media sfidano la concorrenza con ottime caratteristiche e un gran rapporto qualità/prezzo. Questi due modelli montano un display AMOLED da 6,43″ in risoluzione FullHD+ e con refresh rate a 90Hz. Il nuovo SoC MediaTek Helio G96 è una soluzione potente e poco energivora, ideale per un device di questa fascia di prezzo.

Sul Redmi Note 11S troviamo una fotocamera da ben 108MP, per un'esperienza fotografica di altissimo livello e un'ottima versatilità, grazie alla presenza di un'ottica ultra-grandangolare e di un sensore macro. Anche sul modello più economico abbiamo un comparto fotografico molto interessante, con un'ottica principale da 50 MP f/1.8 e una grandangolare con angolo da ben 118°.

Su entrambi i modello abbiamo una btteria da ben 5.000 mAh, una capienza che di certo consentirà di arrivare a sera senza alcuna difficoltà.

Arriva la MIUI 13

Con la nuova Note 11 Series, debutta la MIUI 13, la nuova versione della storica interfaccia utente targata Xiaomi. L'ultima release porta con sé importanti migliorie dal punto di vista della sicurezza e introduce un design leggermente ritoccato rispetto alla precedente versione, per sfruttare al meglio gli schermi di ampie dimensioni.

Redmi Note 11 e 11S in pre ordine

Reduci dalla presentazione ufficiale, i nuovi Note 11 e Note 11S non arriveranno immediatamente in Italia. Per chi non intende aspettare, è possibile pre-ordinare i due smartphone su AliExpress, ad un prezzo interessante.