Xiaomi Redmi Note 11S al 40% di SCONTO su Amazon

Acquista lo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 179,50 euro, invece di 299 euro. Grazie a questa promozione, che trovi solo su Amazon, stai risparmiando 120 euro. Uno sconto del 40% tutto per te. Così puoi assicurarti uno smartphone potente a un prezzo super conveniente. Sbrigati perché, nonostante la disponibilità sia immediata, i pezzi disponibili stanno andando a ruba e presto prevediamo un sold out.

Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre, altra opportunità veramente interessante, puoi decidere di pagare i tuoi acquisti a rate tasso zero con Cofidis. Dovrai solo selezionarlo come metodo di pagamento poco prima del check out. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione super golosa.

Xiaomi Redmi Note 11S: dotazione speciale, prezzo super

Con lo Xiaomi Redmi Note 11S puoi fare veramente tutto. Infatti, in dotazione trovi il processore MediaTek Helio G96 progettato per il gaming. Inoltre, grazie alla fotocamera professionale da 108MP puoi scattare foto spettacolari senza sbagliare un colpo. Il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici offre un ampio spazio per i tuoi contenuti e, grazie al refresh rate da 90Hz, tutto è ancora più fluido e veloce.

Acquistalo immediatamente a soli 179,50 euro, invece di 299 euro. L’offerta in questione è dedicata ai soli clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.