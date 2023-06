Xiaomi Redmi Note 11S a meno di 200 euro? Certo, su eBay!

Contemporaneamente all’ottima offerta eBay su iPhone 14 da 128 GB, nel portale di e-commerce statunitense puoi trovare uno smartphone di fascia medio-bassa a un prezzo ancora più accessibile. Se non ti interessa acquistare un telefono di fascia alta e ti accontenti del minimo indispensabile per chiamate, messaggi ed esperienze social, con un minimo di gaming, sappi che Xiaomi Redmi Note 11S costa meno di 200 euro su eBay. Le scorte, però, sono in esaurimento, quindi meglio fare molta attenzione!

Xiaomi Redmi Note 11S è in promozione su eBay

Lo smartphone in questione viene proposto con un display AMOLED da 6,43 pollici la cui frequenza di aggiornamento massima è pari a 90 Hz e la risoluzione è Full HD+. Sotto la scocca si trova il processore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile, oltre alla batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Il comparto fotocamera è invece caratterizzato da quattro sensori sul retro, con principale da 108 megapixel, e da una lente per selfie frontale da 16 megapixel. Non mancano, dunque, il supporto a Bluetooth 5.0, NFC, GPS, dual SIM e, naturalmente, Wi-Fi. Il sistema operativo, infine, resta Android.

Il prezzo di Xiaomi Redmi Note 11S è fissato in questo caso a 169,99 euro, decisamente più basso rispetto ai circa 200 euro normalmente visibili nelle pagine dei siti di e-commerce o dei distributori retail del Belpaese. La spedizione viene assicurata a costo zero e avviene in un massimo di sei giorni. Il pagamento, dunque, come per tanti altri prodotti su eBay, va completato con carta di credito, PayPal o Google Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.