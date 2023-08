Xiaomi Redmi Note 11S: prezzo ACCATTIVANTE su Unieuro

Vai su Unieuro, l’isola del risparmio, e acquista lo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 199,99 euro, invece di 299,90 euro. Un prezzo decisamente accattivante per questo ottimo smartphone Android dalle dotazioni eccellenti. Grazie ai suoi 6GB di RAM gestisci in modo fluido e rapido app, giochi e contenuti multimediali. Con 128GB di ROM hai tutto lo spazio per installarli e archiviarli senza pensieri.

Ovviamente la consegna gratuita è inclusa in questa offerta e, sempre grazie a Unieuro, puoi anche decidere di pagare in piccole rate senza interessi. Infatti, selezionando PayPal o Klarna, attivi un mini finanziamento che divide l’importo dell’ordine in 3 rate tasso zero da soli 66,66 euro al mese. La prima rata ti verrà scalata al momento dell’acquisto, le altre nei due mesi successivi.

Xiaomi Redmi Note 11S: lasciati sorprendere da processore e display

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone di buona qualità, dotato di componentistiche premium. Grazie al processore MediaTek Helio G96 hai prestazioni elevate e velocità importanti mentre sfrutti le tue app e i tuoi giochi preferiti. L’ampio schermo da 6,4 pollici con tecnologia DotDisplay AMOLED FHD+ a 90Hz regala contenuti sempre perfetti in ogni minimo dettaglio e colore.

La batteria da 5000 mAh eleva la capacità di autonomia rendendo possibile utilizzarlo per tutta la giornata e oltre con una sola ricarica. Cosa stai aspettando? Il Redmi Note 11 è tuo a soli 199,99 euro, invece di 299,90 euro. Inoltre, grazie a PayPal o Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 66,66 euro al mese.

