Offerta Xiaomi: Redmi Note 12 (128GB) a soli 139€

Design ricercato e comparto hardware di tutto rispetto per Redmi Note 12, lo smartphone Xiaomi protagonista oggi di un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 139 euro. Non è necessario attivare coupon né inserire alcun codice: è tutto pronto per approfittarne e allungare le mani su un telefono a cui non manca nulla per l’utilizzo quotidiano.

Xiaomi Redmi Note 12: lo smartphone a un ottimo prezzo

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: schermo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 685 con CPU octa-core e GPU Adreno 610, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), supporto Dual SIM, sensore di impronte digitali laterale, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, certificazione IP53 per la resistenza ad acqua e polvere, NFC, GPS, jack audio, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida USB-C da 33 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Le dimensioni sono 166x76x8 millimetri, il peso si attesta a 184 grammi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare lo smartphone Redmi Note 12 di Xiaomi nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 139 euro, grazie allo sconto proposto dall’e-commerce. La colorazione è Mint Green, quella visibile nelle immagini qui allegate, che di certo non passerà inosservata.

Vale infine la pena sottolineare che il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine può inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita a domicilio entro pochi giorni, senza alcuna spesa aggiuntiva.

