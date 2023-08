Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ a quasi 300 euro su eBay con CODICE SCONTO

L’offerta eBay su Xiaomi Redmi Note 12 non ti ha dato le certezze che speravi per uno smartphone di fascia media? Non preoccuparti, sulla piattaforma di e-commerce statunitense si trovano anche altri dispositivi mobili a prezzi particolarmente vantaggiosi, specialmente ora che con Xiaomi è valido un codice sconto speciale, anche se ancora per pochi giorni. Oggi ti proponiamo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus a quasi 300 euro, un prezzo imperdibile per un telefono molto intrigante.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ scende di prezzo con un codice sconto

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ si presenta anzitutto nella colorazione Sky Blue con un pannello AMOLED da 6,67 pollici dal refresh rate massimo pari a 120Hz e con risoluzione FullHD+, dotato di notch punch-hole per ospitare la fotocamera frontale da 16 megapixel. Posteriormente, invece, figurano tre lenti con principale da 200 MP.

Sotto la scocca in questo caso specifico si trovano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il cuore pulsante è il SoC MediaTek Dimensity 1080 da 2,6 GHz di frequenza massima, accompagnato dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica ultrarapida a 120W – e il caricabatterie è incluso in confezione!

Questo smartphone medio-gamma firmato Xiaomi normalmente costerebbe 369 euro in questa versione ma, grazie al codice sconto XIAOMIFESTAGO23, potrai abbassare il prezzo di 55,35 euro a un ammontare esatto di 313,65 euro. Il pagamento va completato con carta di credito, PayPal o Google Pay, mentre la spedizione è gratuita e la consegna prevista per lunedì 28 o mercoledì 30 agosto. La validità del coupon è limitata al 31 del mese.

