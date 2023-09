Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ al 36% in meno su eBay: OFFERTA FANTASTICA!

Torna la promozione eBay sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, un ottimo mid-range pensato per chi non vuole spendere troppo ma nemmeno scendere a noiosi compromessi. Mentre chi desidera soluzioni di fascia alta può puntare lo sguardo allo Xiaomi 13 da 256 GB in offerta, coloro che vogliono spendere meno di 350 euro possono puntare al Redmi Note 12 Pro+ in questione, proposto al 36% in meno per un periodo di tempo limitato.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ scende di prezzo su eBay

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ in questo frangente specifico ha la colorazione Blue, 256 GB di archiviazione interna espandibile con microSD e 8 GB di RAM, e non è brandizzato. Sotto la scocca si presenta il SoC MediaTek Dimensity 1080, accompagnato poi dalla batteria con capienza pari a 5.000 mAh e ricarica a 120W.

Il display presente frontalmente è un AMOLED da 6,67 pollici dal refresh rate massimo pari a 120Hz e con risoluzione FHD+. Il notch punch-hole presente centralmente – per mantenere un piacevole design simmetrico – ospita la fotocamera da 16 megapixel, mentre sul retro figura una configurazione a tre sensori, con principale da 200 megapixel. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MIUI.

Il prezzo al quale viene tipicamente venduto lo smartphone in questione è pari a 499,90 euro ma, per i prossimi giorni, si scende a 322 euro grazie allo sconto applicato da un rivenditore italiano in collaborazione con eBay. La consegna è prevista in due giorni dall’acquisto e non costa nulla. Il pagamento va invece completato con PayPal, Google Pay o carta di credito. Il reso, in caso di problemi o ripensamenti, va effettuato entro 30 giorni pagando le spese di spedizione per la restituzione.

