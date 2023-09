Xiaomi 13 da 256 GB a un OTTIMO PREZZO su eBay: 36% in meno!

Hai appena acquistato Samsung Galaxy Watch6 in sconto su eBay e vuoi associarlo a uno smartphone top di gamma sinonimo di certezza? Su eBay puoi sempre trovare il modello perfetto per le tue esigenze, come dimostra lo sconto attualmente attivo su Xiaomi 13 da 256 GB, proposto al 36% in meno per un periodo di tempo limitato. Considerata, peraltro, la quantità di utenti che sta visualizzando l’offerta in queste ore, è chiaro che la promozione non resterà attiva per molto tempo!

Xiaomi 13 scende di prezzo su eBay

Come da nostra prassi, analizziamo le specifiche tecniche di Xiaomi 13 prima di vedere i dettagli della promozione. Lo smartphone si presenta in questo caso nel colore Black con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, il minimo sindacale per supportare multi-tasking e custodire dati importanti sul telefono senza problemi, installando anche decine di applicazioni. Sotto la scocca si trovano quindi una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67W, e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 come cuore pulsante, perfetto anche per videogiochi mobile piuttosto esigenti.

Lo schermo di Xiaomi 13 è un AMOLED FullHD+ da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz e luminosità di picco capace di raggiungere i 1.900 nits per una visualizzazione eccellente anche in condizioni di luce sfavorevoli. Il comparto fotocamera, infine, è caratterizzato da un sensore frontale da 32 MP e tre lenti posteriori, con lente primaria da 50 MP e ottimizzazione fornita da Leica lato software.

Dal prezzo di listino di 999,90 euro, quindi, si scende a 639 euro con spedizione gratuita e pagamento da completare con carta di credito, PayPal o Google Pay. Il reso può essere richiesto entro 30 giorni dall’acquisto, con spese di spedizione per la restituzione a carico dell’acquirente.

