Samsung Galaxy Watch6 a quasi 250 euro su eBay: taglio del 20%

Con un nuovo giorno giunge anche una nuova rassegna delle migliori promozioni eBay su dispositivi di elettronica e informatica. Se nelle scorse giornate abbiamo segnalato Samsung Galaxy S23 Ultra al 32% in meno, oggi 14 settembre 2023 è giunto il momento di parlarti di un altro device Samsung in offerta. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch6, smartwatch top di gamma disponibile al 20% in meno nella versione da 40mm in colorazione Gold. Come puoi lasciartelo sfuggire a quasi 250 euro?

Samsung Galaxy Watch6 non va lasciato sfuggire su eBay

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 è ancora oggi uno dei migliori disponibili sul mercato, capace di controllare tutto il giorno frequenza cardiaca, composizione corporea, pressione arteriosa e di effettuare ECG. Inoltre, monitora la qualità del sonno e il ciclo mestruale per darti una panoramica pressoché completa della tua salute e del tuo benessere.

L’orologio si basa sul sistema operativo Wear OS di Google con una lieve personalizzazione Samsung e include sotto la scocca una batteria da 300 mAh che promette fino a 40 ore di autonomia senza AoD e fino a 30 ore con AoD attivo. Il pannello Super AMOLED da 1,3 pollici, infine, è eccellente anche sotto il sole cocente ed è protetto secondo standard IP68 e MIL-STD 810H per consentire l’immersione fino a 50 metri.

Andiamo quindi a osservare i dettagli della offerta: Samsung Galaxy Watch6 è disponibile a 259,90 euro al posto di 325,99 euro, per un taglio di 66,09 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro martedì 19 settembre 2023. Il reso può essere effettuato entro 14 giorni con spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto a carico dell’acquirente, mentre il pagamento iniziale va completato con PayPal, Google Pay o carte di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.