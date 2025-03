Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G al minimo storico su eBay

Incredibile Minimo Storico per l’eccellente Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G in offerta speciale solo su eBay. In promozione trovi la versione con 8GB di RAM e 256GB di ROM. Insomma, un vero e proprio bolide in quanto a prestazioni e spazio di archiviazione. Cosa stai aspettando? Acquistalo oggi stesso a soli 237,15€, invece di 399,90€. Che risparmio pazzesco!

Questo incredibile prezzo lo ottieni inserendo il Coupon BRAND25 nell’apposita casella destinata ai Codici Sconto. Così ottieni il 15% di extra sconto, massimo 75€, sul prezzo già in promozione. Un’occasione decisamente imperdibile per te che cerchi uno smartphone di qualità a un prezzo decisamente contenuto. Non serve spiegare che sta andando a ruba.

Concludi velocemente questo affare! Con eBay hai anche inclusa la consegna gratuita per molte destinazioni. Inoltre, scegliendo PayPal o Klarna, hai anche la possibilità di attivare il pagamento in 3 rate a tasso zero, da soli 79,05€ in tre mesi, senza interessi. Insomma, tantissimi vantaggi per questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

Perché il Redmi Note 13 Pro 5G a 237€ è un affare

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a 237€ è un affare e ti diciamo subito perché. Prima di tutto stai risparmiando ben 163€ dal prezzo di listino. Quindi è un vero e proprio best buy. Inoltre, offre caratteristiche e prestazioni eccellenti nonostante abbia qualche anno sulle spalle. Di cosa stiamo parlando?

Innanzitutto, di un processore in grado di assicurare prestazioni elevate senza alcun rallentamento o bug. Stiamo parlando del chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, una garanzia in quanto a esperienza fluida, veloce e potente. Anche il multitasking è un gioco da ragazzi grazie a questo processore.

Il display integra una tecnologia AMOLED 1.5K a 120Hz di refresh rate che assicura gamma cromatica, luminosità e fluidità incredibili. Il lettore delle impronte digitali è integrato nello schermo, rendendo oltre che sicuro anche molto pratico lo sblocco. Con turbo ricarica a 67W la batteria da 5100 mAh è incredibile. Acquista ora lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a 237,15 con il Voucher BRAND25.