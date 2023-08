Xiaomi Redmi Pad 4: con il coupon eBay lo paghi soltanto 169€

Xiaomi Redmi Pad 4 è la risposta alle tue esigenze digitali, e con il coupon sconto XIAOMIFESTAGO23, puoi portartelo a casa al prezzo straordinario di soli 169,15 euro.

Un’opportunità del genere è difficile da lasciarsi sfuggire, quindi preparati a scoprire perché il Redmi Pad 4 è la scelta ideale per il tuo mondo digitale.

Xiaomi Redmi Pad 4: una vera sorpresa a basso costo

Con una CPU potente e veloce, il processore MediaTek Helio G99 6nm fino a 2,2 GHz, il Redmi Pad 4 è progettato per offrire prestazioni senza compromessi. Non importa se stai navigando sul web, guardando video in streaming o gestendo applicazioni impegnative, questo tablet si fa carico di tutto con facilità.

L’esperienza visiva è altrettanto sorprendente grazie allo schermo LCD 2K da 10,61 pollici. La frequenza di aggiornamento di 90Hz assicura transizioni fluide e scorrimento reattivo, mentre la risoluzione di 1200×2000 offre immagini nitide e dettagliati. Sia che tu stia guardando film, giocando o lavorando su documenti, il Redmi Pad 4 offre una qualità visiva senza compromessi.

Con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, avrai abbastanza potenza e memoria per affrontare qualsiasi sfida digitale. Dalla gestione multitasking al salvataggio di foto, video e documenti, questo tablet non ti lascerà mai a corto di spazio.

La fotocamera principale da 8 MP e la fotocamera frontale ultra grandangolare da 8 MP ti permettono di catturare momenti speciali con dettagli sorprendenti. E con una batteria da 8.000 mAh, potrai utilizzare il tuo tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, la ricarica rapida da 18 W ti riporterà rapidamente in azione quando la batteria si esaurisce.

Il sistema operativo MIUI per Pad, versione globale e con supporto multilingue, garantisce un’esperienza utente fluida e personalizzata. E con il supporto Dolby Atmos Quad, l’audio sarà coinvolgente e immersivo, perfetto per guardare film, ascoltare musica o partecipare a videochiamate.

Il design elegante e sottile del Redmi Pad 4 lo rende facile da portare ovunque tu vada. Le dimensioni di 250,38 mm x 157,98 mm x 7,05 mm e il peso di 445 g lo rendono comodo da tenere in mano o da riporre nella borsa.

Non perdere questa opportunità unica di possedere un tablet potente e versatile a un prezzo incredibile. Applica il coupon sconto XIAOMIFESTAGO23 su eBay e porta a casa il Xiaomi Redmi Pad 4 per soli 169,15 euro. Sii pronto a esplorare un mondo di possibilità digitali con questo straordinario dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.