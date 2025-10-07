 Xiaomi Redmi Pad SE 8.7: il tablet a soli 82 euro per la Festa Prime
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7: il tablet a soli 82 euro per la Festa Prime

La Festa delle Offerte Prime su Amazon è iniziata con un super sconto dedicato al tablet Android di Xiaomi con display da 8,7 pollici.
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7: il tablet a soli 82 euro per la Festa Prime
Tecnologia Mobile
La Festa delle Offerte Prime su Amazon è iniziata con un super sconto dedicato al tablet Android di Xiaomi con display da 8,7 pollici.

Perfetto per lo streaming dei contenuti da piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video e così via, Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 è in forte sconto su Amazon. È merito della Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha preso il via oggi sull’e-commerce e che proseguirà fino a domani. La promozione in corso ti permette di acquistare il tablet al prezzo stracciato di soli 82 euro. Non è mai stato così conveniente.

Compra il tablet Xiaomi a 82 euro

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 in super sconto su Amazon

Tra le specifiche tecniche integrate troviamo il display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel e refresh rate da 90 Hz ideale per film, serie, show e video, processore octa-core MediaTek Helio G85 dalle prestazioni elevate, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per l’archiviazione (espandibile con microSD fino a 2 TB), fotocamere posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, altoparlanti stereo con Dolby Atmos per un comparto audio immersivo, microfono e jack audio e batteria da 6.650 mAh con ricarica rapida da 18 W via USB-C. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella pagina dedicata.

Le caratteristiche del tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

In questo momento puoi acquistare il tablet Redmi Pad 8.7 di Xiaomi al prezzo di soli 82 euro, grazie al forte sconto proposto da Amazon per la Festa delle Offerte Prime (per partecipare ti basta un account Prime attivo), nella colorazione Sky Blue.

XIAOMI Redmi Pad SE 8.7” (Tablet) Con Anello- HyperOS 2.0GHz 4GB 64GB Sky Blue

Compra il tablet Xiaomi a 82 euro

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. La spedizione è gestita dalla rete logistica dell’e-commerce. Nella confezione sono inclusi il cavo USB-C per la ricarica della batteria e il ring holder.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Offerte d'autunno: Huawei MatePad 11.5 2025 con 50 euro di sconto

Offerte d'autunno: Huawei MatePad 11.5 2025 con 50 euro di sconto
Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico

Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico
Festa delle Offerte Prime: le migliori smartband in super sconto

Festa delle Offerte Prime: le migliori smartband in super sconto
Festa delle Offerte Prime: gli smartphone Google Pixel in sconto

Festa delle Offerte Prime: gli smartphone Google Pixel in sconto
Offerte d'autunno: Huawei MatePad 11.5 2025 con 50 euro di sconto

Offerte d'autunno: Huawei MatePad 11.5 2025 con 50 euro di sconto
Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico

Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico
Festa delle Offerte Prime: le migliori smartband in super sconto

Festa delle Offerte Prime: le migliori smartband in super sconto
Festa delle Offerte Prime: gli smartphone Google Pixel in sconto

Festa delle Offerte Prime: gli smartphone Google Pixel in sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti