 Xiaomi Redmi Watch 5 con display AMOLED e chiamate Bluetooth (-32%)
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Xiaomi Redmi Watch 5 con display AMOLED e chiamate Bluetooth (-32%)

Approfitta di questa ottima promozione per metterti al polso lo Xiaomi Redmi Watch 5 con display AMOLED e chiamate Bluetooth a 35€ in meno.
Xiaomi Redmi Watch 5 con display AMOLED e chiamate Bluetooth (-32%)
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Approfitta di questa ottima promozione per metterti al polso lo Xiaomi Redmi Watch 5 con display AMOLED e chiamate Bluetooth a 35€ in meno.

Se stai pensando di acquistare uno smartwatch di qualità senza dover spendere un patrimonio dai un’occhiata a questa fantastica occasione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lo Xiaomi Redmi Watch 5 a soli 74,99 euro, invece che 109,99 euro.

Con lo sconto del 32% potrai quindi risparmiare 35 euro sul totale e soprattutto potrai metterti al polso uno smartwatch eccezionale. Tra le altre cose ti permetterà di rispondere alle chiamate e di monitorare costantemente il tuo fisico. È resistente all’acqua, ha un bellissimo display e potrai anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

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Xiaomi Redmi Watch 5 a un ottimo prezzo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo dello Xiaomi Redmi Watch 5 in questo momento è ciò che lo rende uno dei migliori acquisti nella categoria. Si presenta con un fantastico display AMOLED 2,7 pollici estremamente visibile anche alla luce del sole, con una pratica rotellina per accedere alle funzioni e un morbido cinturino in silicone. Grazie al microfono e all’altoparlante integrato potrai fare chiamate senza nemmeno usare lo smartphone.

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È resistente all’acqua fino a 5 ATM permettendoti di usarlo sia al mare che in piscina e sotto la doccia. Con il GPS integrato tracci i tuoi percorsi in modo preciso e sai sempre dove sei. Supporta più di 150 modalità sportive che ti permetteranno di tenerti in forma ed è in grado di rilevare il battito del cuore e l’ossigenazione del sangue. E poi garantisce una batteria che arriva fino a 10 giorni con appena due ore di ricarica.

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Non tardare perché chiaramente un’occasione del genere è destinata a durare pochissimo e sarebbe un peccato perderla. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Watch 5 a soli 74,99 euro, invece che 109,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 29 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 mar 2026
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