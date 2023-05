Solo 9,99 euro per il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi

In vendita a metà prezzo, grazie all’offerta Amazon che in questo momento lo propone con uno sconto del 50% sul listino, Mi Wi-Fi Range Extender Pro oggi può essere tuo a soli 9,99 euro. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del ripetitore Wi-Fi di Xiaomi progettato per estendere la portata della rete wireless in tutta la casa, in ogni angolo dell’ufficio e persino negli ambienti esterni.

Wi-Fi ovunque con il ripetitore di Xiaomi (€ 9,99)

Per l’installazione non bisogna far altro che inserirlo in una presa a muro e seguire il processo guidato via app. Arriva a una velocità di 300 Mbps ed è in grado di connettere fino a 64 dispositivi in contemporanea: smartphone, tablet, computer desktop e laptop, televisori, set-top box, sensori e molto altro ancora. Il design è quello compatto ed elegante visibile in queste immagini, con due antenne per ottimizzare il segnale. Consultare la descrizione completa per ulteriori dettagli.

Gli abbonati Prime possono beneficiare della spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio. Verificare le tempistiche nella pagina del prodotto.

