Xiaomi: il ripetitore WiFi è un REGALO di Amazon

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è la scelta giusta ed economica per chi cerca un ripetitore WiFi in grado di estendere la portata del proprio network wireless. Merita di essere segnalato oggi su queste pagine poiché Amazon lo rende disponibile a prezzo davvero stracciato. Praticamente, è regalato.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro: guarda che sconto

Integra due antenne per garantire una trasmissione ottimale del segnale e arriva alla velocità di 300 Mbps nel trasferimento dati, potendo gestire fino a 64 dispositivi in contemporanea: TV, sensori, laptop, computer desktop, telefoni, tablet, set-top box e così via. Il consiglio è quello di ordinarlo ora prima dell’inevitabile sold out.

Tra i punti di forza, la configurazione semplice e a portata di tutti, da eseguire tramite un’app su smartphone con interfaccia intuitiva e istruzioni in italiano. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistarlo al prezzo finale di soli 10,99 euro invece di 14,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro fa parte della promozione Acquista 4, risparmia 5% che permette di ottenere un ulteriore sconto del 5% aggiungendo quattro tra gli articoli selezionati nel carrello. Consulta tutti i dettagli.

